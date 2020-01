Eigentlich sollte man auf der L 218 noch einmal fahren können, bevor der Ausbau der Anschlussstelle Homburg beginnt. Nun deutet vieles darauf hin, dass die Richardstraße ganz geschlossen bleibt. Der Grund laut dem LfS: Verzögerungen bei den vorbereitenden Arbeiten. red/ust

Noch wird gar nicht richtig am dritten Ohr zur Erweiterung des bestehenden A6-Anschlusses Homburg gebaut. Hier soll es ab Juni ernst werden. Dennoch gibt es bereits Straßensperrungen, allen voran die der L 218, der Richardstraße, auf der man immer Richtung Reiskirchen fahren konnte. Dass das seit Monaten nicht mehr möglich ist, liegt an diversen vorbereitenden Arbeiten fürs „dritte Ohr“, die hier laufen (wir berichteten). Es gilt aber auch: Wird irgendwo gebaut, eine Straße, eine Autobahnzufahrt gesperrt, dann ist das immer an vielen Stellen in und um Homburg zu spüren. So wirkt sich beispielsweise derzeit eine andere Sperrung an der A 6-Auf- und Abfahrt an der Richtungsfahrbahn Kaiserslautern auch im Berufsverkehr aus, der etwa über Limbach nach Homburg einpendelt. Diese Gehölzarbeiten im so genannten Innenohr der Autobahn A 6 sollen laut Ankündigung des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) aber bereits an diesem Wochenende abgeschlossen sein. Begonnen hatte man Anfang der Woche.

Schon seit Ende August gesperrt ist die L 218. Das sollte erst einmal nur vorläufig gelten, denn wenigstens für eine kurze Zeit, so lange, bis es mit dem Ausbau des A6-Anschlusses Homburg losgeht, sollte man hier noch einmal fahren können. Doch nun sieht es ganz danach aus, dass das nicht klappen wird. Damit wäre quasi vorausgenommen worden, was letztlich dauerhaft gelten soll. Denn ein großer Streitpunkt rund um den Ausbau des bestehenden Autobahn-Anschlusses Homburg/Bexbach war und ist nämlich, dass durch die Erweiterung von zwei auf drei Auf- und Abfahrten die Reiskircher Richardstraße (L 218) eben nicht mehr als Zubringer zur A 6 genutzt werden kann.

Der Grund für die aktuellen Arbeiten ist noch nicht der Ausbau selbst, sondern eine vorbereitende Maßnahme: Im Einmündungsbereich zur B 423 wurde ein provisorischer Mitfahrerparkplatz angelegt. Dieser dient wiederum aber nur als Ersatz für die wegen Umbaus gesperrten Parkplätze auf der Klein­ottweiler Seite, so das LfS zur Erläuterung. Bevor die Sperrung der L 218 hier zumindest zeitweise wieder aufgehoben werden kann, muss dieser Parkplatz auf Homburger Seite aber wieder verkleinert werden. Die provisorischen Parkplätze nehmen einen Teil der Fahrbahn der L 218 ein. Daher sei die Landstraße zurzeit für einen gegenläufigen Durchgangsverkehr nicht geeignet, macht der LfS deutlich.

Eigentlich sollte dieser temporäre Parkplatz bereits vor Jahresende wieder zurückgebaut worden sein. Dann wäre auch die Straße geöffnet worden. Doch die Strecke ist immer noch gesperrt. Das liege daran, dass der neue Parkplatz auf der Klein­ottweiler Seite noch nicht fertiggestellt werden konnte. Der Grund dafür sei das extrem nasse Wetter im Herbst und zu Beginn des Winters, so die Erläuterung des Landesbetriebs. Wegen dieser Verzögerung muss also der eigentlich provisorisch geplante Parkplatz auf der anderen Seite weiter ganz erhalten bleiben. „Ein zeitnaher Rückbau“ sei leider nicht in Sicht, reagiert der LfS auf eine Anfrage. Noch ein weiterer Arbeitsschritt wurde deutlich nach hinten verlegt: Eben die Rodungsarbeiten für den Umbau der Autobahnanschlussstelle ab der Jahresmitte 2020. Hier wollte man Mitte Dezember fertig sein, sie konnten aber erst jetzt beginnen. Das spiele für die Sperrung aber angesichts der Situation beim Parkplatzausbau auch keine Rolle mehr. Die Konsequenz: Die L 218 bleibt gesperrt und wird voraussichtlich auch nicht mehr freigegeben bis zum Baustart im Juni. „Wenn das Wetter dem Fortschritt des Baus der nördlichen und des davon abhängigen Rückbaus der provisorischen Parkplätze weiter entgegensteht, ist es fraglich, ob die L 218 vor dem Ausbau der Anschlussstelle Homburg überhaupt noch einmal geöffnet wird“, lässt der Landesbetrieb wissen.

Der Landesbetrieb für Straßenbau hat Pläne zu dem Projekt im Internet veröffentlicht. Dort sind auch Simulationsvideos zu sehen, wie der Verkehr nach Abschluss der Maßnahme fließen soll:

www.saarland.de/129683.htm