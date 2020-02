später lesen Saarbrücken Handy löst Brand aus: 41-Jähriger tot Teilen

(dpas) Nach dem Feuer in einer Saarbrücker Wohnung, bei dem eine Leiche gefunden wurde, steht nun die Brandursache fest. Ein technischer Defekt an einem Handy verursachte die Flammen, teilte die Polizei am Montag mit.