Waffen, Wagen und Westen: Die Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz ist mit ihrer Ausstattung ausgesprochen zufrieden. Nicht aber mit der mit der Arbeitsbelastung.

Viele Überstunden, hohe Krankenstände, belastende Einsätze sowie steigende Anforderungen: Die Polizisten in Rheinland-Pfalz arbeiten nach Einschätzung der GdP am Limit. „Die Belastungen in den Dienststellen sind teilweise enorm hoch, und ich weiß nicht so genau, wie lange die Kollegen das in den hoch belastenden Bereichen noch aushalten“, sagte die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Sabrina Kunz.

Die Sachausstattung der Polizei sei im Vergleich zu anderen Bundesländern allerdings sehr gut, lobte Kunz. Als Beispiele nannte sie Fahrzeuge, Distanz-Elektroimpulsgeräte (Taser), mobile Endgeräte (Smartphones und Tablets), die Bewaffnung und neue Schutzwesten. „Die sehr gut verbesserte Sachausstattung darf aber nicht von der derzeitigen Personalsituation ablenken.“

Die Personallage beginne sich nach den Einstellungen von je 580 Beamten 2020 und 2019 zwar langsam zu entspannen. Aber auch 2021 und in der nächsten Legislaturperiode müssten pro Jahr mindestens wieder 500 Polizisten eingestellt werden. „Nur so kann das Ziel der GdP von 10 000 Vollzeitstellen im nächsten Jahrzehnt erreicht werden“, forderte Kunz.

„Gesundes Arbeiten kann in einer 40-Stunden-Woche nicht funktionieren“, sagte Kunz. „Die Belastung in den Dienststellen ist aber vollkommen unterschiedlich.“ In den zahlreichen kleinen Dienststellen mit weniger als 25 Kollegen etwa sei flexibles Arbeiten nicht möglich und es sei schwer, die Schichten überhaupt zu besetzen. Hinzu komme die hohe Belastung, die die Polizisten in ihrem Dienst erlebten.

Bei der Bezahlung lägen die rheinland-pfälzischen Polizisten nach dem Tarifabschluss für 2019 bis 2021 zwar zumindest im bundesweiten Mittelfeld. „Spätestens im Jahr 2022 muss das aber weiter gehen, damit wir im Vergleich zu anderen Bundesländern nicht wieder hinten runter fallen, sondern diesen guten Platz halten“, verlangte Kunz.

Zudem sei die Polizei bei den Zulagen in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundesländern schlecht dran. Die Polizeizulage - für die besonderen Belastungen des Berufs – sei anders als in andern Bundesländern nicht ruhegehaltsfähig.

Kunz fürchtet, dass sich die Gewalt gegen Polizisten noch weiter verschlimmern werde. „Neben der körperlichen Attacke nehmen die verbale und psychische Gewalt ja gegen alle zu, die mit Menschen arbeiten.“ Problematisch sei, dass die Diskussion oft aus dem Kontext gerissen über die sozialen Medien geführt werden, und für einzelne psychisch enorm belastend sei.

Kunz forderte von der Politik eine klare Rückendeckung, Wertschätzung und Anerkennung der Polizei. „Man sollte nicht im ersten Reflex die Einsatzphilosophie der Polizei in Frage stellen, sondern erstmal anerkennen: Derjenige, der Gewalt ausübt, ist erstmal Täter“, sagte sie mit Blick auf die Debatte um die Silvester-Ausschreitungen am Connewitzer Kreuz in Leipzig. „Was zu einer solchen Situation geführt hat, kann man ja in sachliche Ebene nachbereiten.“ Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken etwa hatte das Vorgehen der Polizei in Frage gestellt.

Die Anforderungen insbesondere an die Kriminalpolizei nähmen ständig zu, sagte Kunz. „Die Ermittlungen werden immer umfassender und komplizierter.“ Daher brauche es mehr Fachleute bei der Polizei. Zwar seien bereits mehr Spezialisten für Cyber-, Wirtschafts- und politisch motivierte Kriminalität eingestellt worden. „Das kann aber nur ein Anfang sein – mit Blick auf die nächsten Jahre.“

(dpa)