Tierfotograf macht auf einen Missstand in Bliesbruck-Reinheim aufmerksam. Von Michèle Hartmann

Walter Veith ist ein aufmerksamer Mensch. Insbesondere beim Thema Tiere. Der pensionierte Hobbyfotograf mit Profikamera durchstreift regelmäßig den Kulturpark Bliesbruck-Reinheim. Und freut sich stets über den Anblick der dort heimischen Störche. „So wie viele Menschen die schönen, sonnigen Wintertage für einen ausgiebigen und erholsamen Spaziergang im Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim nutzen, so genießt auch unser Storchenpaar die derzeitigen tagsüber milden Wintertage. Auch sie mögen, wie wir Menschen, die wärmenden Sonnenstrahlen zu dieser Jahreszeit und nutzen ihre Nestaufenthalte in luftiger Höhe nicht nur zum Ausruhen, sondern auch zur intensiven Gefiederpflege, die bei ihnen viel Zeit in Anspruch nimmt und manchmal stundenlang dauern kann“, schreibt er. Zuvor aber komme es regelmäßig zu einer Begrüßungszeremonie, auf deren Höhepunkt sie ihren Kopf laut klappernd auf den Rücken legen, während der Schwanz dabei aufgerichtet wird.

Auf seinem Foto, das er uns freundlicherweise überlassen hat, ist aber nicht nur deutlich das Storchenpaar, das bereits seit Jahren hier überwintert, sondern auch das arg ramponierte Nest zu sehen. Walter Veith: „An dem beinahe sieben Jahre alten Nest haben sich in der Vergangenheit Teile der Holzplattform gelöst, wodurch auch eine Menge an Nistmaterial zu Boden gefallen ist. Damit sich die beiden Altstörche auch weiterhin bei uns wohlfühlen, sollte das Nest schnell wieder ausgebessert werden, zumal in wenigen Monaten schon die Brutzeit beginnt. Meinen letzten Informationen zufolge ist dies auch geplant.“ Dann hoffen wir doch mal, dass die Reparatur von Menschenhand schnellstmöglich über die Bühne geht.