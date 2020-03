Aus dem Rathaus in Gershiem

Standesamt-Statistik für die Gemeinde Gersheim.

Im letzten Jahr ist die Gemeinde Gersheim um 39 Einwohner von 6358 auf 6313 Einwohner geschrumpft. Unterschiedlich gestaltet sich dabei die Entwicklung der einzelnen Dörfer. So konnten Herbitzheim (plus 3), Peppenkum (5) und Walsheim (16) Zuwächse verzeichnen. Bei Rubenheim blieb die Einwohnerzahl konstant. Den größten Aderlass musste Reinheim hinnehmen (minus 21), dahinter folgten Niedergailbach (-15) und Gersheim (-12). Insgesamt leben in der Bliestal-Gemeinde 259 Ausländer (4,1 Prozent). Davon sind 112 (1,8 Prozent) EU-Bürger.

Insgesamt 29 Kinder kamen zur Welt, 86 Menschen verstarben. Die Einwohnerzahlen im Einzelnen zum Jahresende: Bliesdalheim 590 Einwohner, Gersheim 1185, Herbitzheim 654, Medelsheim 440, Niedergailbach 460, Peppenkum 265, Reinheim 1021, Rubenheim 667, Seyweiler 120, Utweiler 38 und Walsheim 879.

(ott)