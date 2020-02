Nachfolgend die Busse, die allesamt zum Rosenmontagsumzug nach Reinheim fahren: Die Busgesellschaft „Bliestalverkehr“ setzt zur Verstärkung des Linienverkehrs am Rosenmontag Verstärkerbusse und Sonderbusse zum Rosenmontagsumzug in Reinheim ein. Von Wolfgang Degott

Auf der Biosphären-Linie 501 zwischen Homburg und Sitterswald werden die stündlich verkehrenden Linienbusse mit vier Sonderbussen verstärkt: Um 12.40 Uhr ab Lautzkirchen Kirche und um 12.41 Uhr ab Lautzkirchen Bahnhof, um 12.52 Uhr ab Blieskastel Busbahnhof (über Blickweiler und Wolfersheim) und um 13.53 Uhr ab Breitfurt nach Reinheim.

Weitere Sonderbusse fahren um 12.37 Uhr ab Bierbach Bahnhof und um 13 Uhr ab Blieskastel. Die Busse, die um 12.35 Uhr und 13.35 Uhr ab Aßweiler über Erfweiler und Rubenheim nach Walsheim fahren, haben am Busbahnhof in Gersheim Anschlüsse nach Reinheim (Linie 501). Rückfahrten der Linie 501 werden ab der Haltstelle „Kulturpark“ in Reinheim (nahe dem Kreisverkehr am Kulturpark) um 16.43 Uhr, 16.50 Uhr (Sonderfahrt bis Blieskastel, nach Aßweiler umsteigen am Busbahnhof Gersheim in die Linie 504), 17.43 Uhr, 18.43 Uhr, 19.43 Uhr und 20.43 Uhr angeboten. Zusätzlich fährt um 18 Uhr ein Sonderbus ab Reinheim, Haltestelle „Kulturpark“ über Blieskastel bis Bierbach.

Ab Bliesransbach wird um 13.18 Uhr ein Verstärkerbus nach Reinheim angeboten. Zwei Sonderbusse fahren ab Brenschelbach über alle Dörfer der „Parr“ und über Walsheim nach Reinheim. Abfahrt in Brenschelbach um 12.49 Uhr und in Peppenkum um 13.02 Uhr. Rückfahrt ab Reinheim Haltestelle „Kulturpark“ um 17 Uhr und um 18 Uhr. Die Detailfahrpläne sind in den Mitteilungsblättern in Blieskastel, Gersheim, Kleinblittersdorf und Mandelbachtal abgedruckt. In allen Bussen gilt der reguläre Tarif des saarländischen Verkehrsverbundes (SaarVV). Gruppentageskarten werden angeboten. Mit dem Saarpfalz-Schüler-Ticket können Schüler auch die Sonderbusse fahren.