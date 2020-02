später lesen In Niedergailbach Seniorenmesse und Begegnung Teilen

Am kommenden Donnerstag, 6. Februar, findet in der Niedergailbacher Kirche eine Seniorenmesse statt. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Es schließt sich für alle eine Begegnung mit Imbiss im Generationentreff Niedergailbach an, wie die Veranstalter abschließend mitteilen.