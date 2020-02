später lesen Ein paar schöne Stunden für betagte Herrschaften in Gersheim Senioren-Treff mit Fahrdienst-Service Teilen

Am morgigen Mittwoch, 19. Februar, findet um 15 Uhr im Kulturhaus in Gersheim eine Seniorenmesse statt. Daran schließt sich ein gemütliches Beisammensein an.