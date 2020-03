Erinnerung an die Zeit von vor 70 Jahren: Die Heimkehr des letzten Niedergailbacher Kriegsgefangenen. Von red

Eine Abhandlung über die Heimkehr des letzten Niedergailbacher Kriegsgefangenen vor 70 Jahren hat uns Heimathistoriker Otmar Gros übersandt. Nachfolgend seine Ausführungen:

In Folge des Zweiten Weltkrieges gerieten insgesamt rund 11 Millionen deutsche Soldaten in Kriegsgefangenschaft. Von den Kriegsgefangenen in der Sowjetunion kehrten etwa 2 Millionen heim. 1,3 Millionen Gefangene kamen um oder gelten als vermisst. Ein Großteil der in Russland gefangenen Deutschen wurde 1949/50 entlassen. Dabei war auch der Niedergailbacher Josef Höllinger. So ging Anfang Januar 1950 – also vor genau 70 Jahren – nachfolgende Meldung der Amtsverwaltung Walsheim – Niedergailbach gehörte damals zum Amtsbezirk Walsheim - an die Kreisverwaltung Homburg: „Zur großen Freude des ganzen Ortes und insbesondere seiner Angehörigen kehrte dieser Tage der ehemalige Wehrmachtsangehörige Josef Höllinger nach fünfjähriger Kriegsgefangenschaft in die Heimat zurück. Der Heimgekehrte ist der letzte Kriegsgefangene aus unserem Ort, der mit seinen Angehörigen in brieflicher Verbindung stand.“

Josef Höllinger kehrte am 6. Januar nach Hause zurück. Der Spätheimkehrer gehörte zu den 3,3 Millionen Wehrmachtssoldaten, die in russische Gefangenschaft gerieten. Mit der Heimkehr gingen Jahre der Entbehrung, der Angst, des Leidens und Hungerns zu Ende. Lagerjahre in Sibirien mit Demütigungen, Zwangsarbeit, Krankheit, Frost und Schlafen auf blanken Brettern.

Josef Höllinger wurde 1924 als viertes von acht Kindern der Eheleute Jakob und Anna Höllinger geboren. Nach Schulzeit und Landhilfe schloss er am 5. Oktober 1942 seine Schmiedelehre mit der Gesellenprüfung ab. Bereits 8 Tage später wurde er als 18-Jähriger zum Wehrdienst eingezogen.

Zunächst in Stettin stationiert, war Josef Höllinger bis Kriegsende an der Ostfront im Einsatz. Zwei Tage nach Kriegsende – am 10. Mai 1945 – geriet er in Masuren in die Hände der Roten Armee. Während seiner Gefangenschaft war er in verschiedenen sibirischen Lagern weit hinter dem Ural zur Zwangsarbeit verpflichtet. Lediglich zwei, drei Briefe erreichten die Familie in Niedergailbach, erzählte sein Bruder Edwin. Während der „Russland-Jahre“ arbeitete er in einer Schmiedewerkstatt, so dass er zumindest tagsüber nicht der sibirischen Kälte ausgesetzt war. Die Nächte verbrachten die Gefangenen bei bitterer Kälte in einer zugigen Holzbaracke ohne Ofen.

Daheim schwand die Hoffnung auf ein Wiedersehen, nachdem sein Vater im Jahre 1947 von einem entlassenen Mitgefangenen erfahren hatte, dass sein Sohn Josef zu 25 Jahren Arbeitserziehungslager verurteilt worden sei. Umso größer war die Freude, als am 5. Januar 1950 die Postbotin Lenche Häring ein Telegramm mit der Nachricht überbrachte, dass der Sohn und Bruder in den nächsten Tagen nach Hause komme. Nach tagelanger Fahrt durch Russland, Polen, an Berlin vorbei, passierte der Zug bei Herleshausen die DDR-Grenze. Noch 70 km, dann endlich war am 5. Januar 1950 das Grenzdurchgangslager Friedberg erreicht.

Sein damals 15-jähriger Bruder Edwin erinnert sich noch genau an den Tag der Heimkehr. Drei, vier Mal war er am 6. Januar 1950 zum Gersheimer Bahnhof gelaufen, bis er endlich am Nachmittag seinen Bruder und seinen Vater (dieser holte seinen Sohn am Homburger Bahnhof ab) freudig empfangen konnte. Der einzige Besitz des damals fast 26-Jährigen bei der Heimkehr: ein „Holzkoffer“ mit gebrauchter Kleidung, russische Zigaretten und Tee. Am Abend, so sein Bruder Edwin, sei dann in der Gastwirtschaft Wilbert mit Freunden die Heimkehr gefeiert worden.

Der Zweite Weltkrieg hatte Josef Höllinger über sieben Jahre seines Lebens gekostet, sieben verlorene Jahre. Bei seiner Heimkehr im Januar 1950 musste er feststellen, dass sich vieles verändert hatte. Sein Heimatdorf war 80 Prozent zerstört. Besonders hart hatte der sinnlose Krieg die Familie Jakob und Anna Höllinger getroffen. Zwei Brüder von Josef kehrten nicht mehr nach Hause zurück: Theodor, geboren am 19. Juni 1920 gefallen am 12. März 1944 in Kolkischkino, Russland, Richard, geboren am 6. September 1926 gefallen am 1. September 1944 in Basilly, Belgien. Sohn Walter starb während der Evakuierung in Apolda an Blutvergiftung. Nach einer Kur arbeitete Spätheimkehrer Josef Höllinger ab Mai 1950 bei der Firma Dingler in Bierbach und später in Zweibrücken. Dort war er bis zum Renteneintritt als Schweißer beschäftigt. Nach der Eheschließung am 17. Oktober 1952 mit seiner Ehefrau Hedwig lebte er bis zu seinem Tod am 5. Januar 2012 in Reinheim. Aus seiner Ehe gingen die Kinder Annemarie, Theo und Christine hervor. Wie viele Kriegsgefangene hatte auch er nur wenig über diese harte Zeit in Russland gesprochen, so Tochter Christine.

FOTO: Otmar Gros