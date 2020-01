später lesen Sängerkreis Blies Männerchor probt in der alten Schule Teilen

(red) Der Männerchor im Sängerkreis Blies trifft sich am Samstag, 18. Januar, zur nächsten Chorprobe. Sie beginnt um 15 Uhr im Proberaum des Gesangvereins 1905 Herbitzheim in der alten Schule. Am Gesang interessierte Männer sind jederzeit zur „Schnupper-Chorprobe“ eingeladen.