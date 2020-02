Die Jubiläumsausgabe des Rosenmontagszuges in Reinheim wird von vielen Gruppen ausstaffiert. Von Wolfgang Degott

Seit 2015 unverändert ist das Motto „Wenn Reinum lacht – is Fasenacht“ und auch die Zugstrecke. Am Rosenmontag (24. Februar) steigt der Höhepunkt der Straßenfastnacht im Bliesgau – der Zug von Reinheim. Er wird sich als einer der größten und buntesten Züge in unserer Region durch die Straßen Reinheims schlängeln. Jürgen Wack, stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft, ist zum 19. Mal Hauptverantwortlicher. Daneben agiert Peter Rung wieder als Zugleiter. Wack teilte mit, dass sich die Gruppen und Wagen in der Grenzlandstraße, nahe Grenzlandhalle, aufstellen werden. Anschließend geht‘s ab 14.11 Uhr durch die Pfälzer Straße, die Saarland- und Keltenstraße zum Verkehrskreisel am Europäischen Kulturpark, wo der Zug endet. Dort müssen die Wagen dann auf dem linken Gehweg abgestellt werden, Fußgruppen können zurücklaufen.

Wie schon seit Jahren hat sich Wack während der Vorbereitungsphase mit Verantwortlichen von Polizei, DRK und Feuerwehr getroffen, in Sicherheitsgesprächen die notwendigen Maßnahmen veranlasst. Auch die Vertreter vom Ordnungsamt und der saarpfälzischen Straßenverkehrsbehörde waren involviert. „Vor, während und nach dem Umzug wird eine gemeinsame Einsatzzentrale eingerichtet sein“, so Wack. Eine Informationskette sei zudem erstellt und Erreichbarkeitsdaten ausgetauscht. Auch weist der erfahrene Umzugschef darauf hin, dass Wagen, die keinen „personellen Begleitschutz“ besitzen, für den sie auch selbst sorgen müssen, nicht starten dürfen. Die begleitenden Personen tragen leuchtende Sicherheitswesten, die vor dem Start bei der Zugleitung abgeholt werden können.

Erwartet werden von den Organisatoren – dem Ortsrat und der Arbeitsgemeinschaft der Dorfvereine – zum 55. Umzug innerhalb 59 Jahren über 65 Fußgruppen, Motivwagen und Musikkapellen. Sie werden angeführt vom Ensheimer Urgestein Ursula Breit auf ihrem Rasentraktor. Mehr als 800 Akteure wollen ihr närrisches Publikum begeistern. Sie werden rund 30 Zentner Bonbons und andere Leckereien unters Narrenvolk bringen. Tausende Zuschauer aus der näheren Umgebung, aber auch aus der Pfalz, Lothringen und dem Bitscher Land werden anreisen, um sich das närrische Spektakel typisch saarländischer Straßenfastnacht nicht entgehen zu lassen. Rosenmontagsmoderatorin wird erstmals Ruth Couturier sein. Sie stellt am Ehrenwagen in der Ortsmitte den prominenten Gästen aus Frankreich und Deutschland und dem närrischen Publikum die Gruppen der Straßenfassnacht vor. Zum elften Mal wird das Reinheimer Symboltier „Der Ochs“ den Zug anführen. Dabei handelt es sich um ein neues, lebensgroßes Exemplar aus Glasfieber. Es wird diesmal auf den Namen Michael nach dem Schirmherren, dem Gersheimer Bürgermeister Michael Clivot, getauft. Vor der Ehrentribüne sorgt vor Beginn des Zuges die Limbacher Guggenmusik für die richtige Einstimmung, und es wird dem Reinheimer Ochs das Namensschild verpasst.

Entlang der rund 1800 Meter langen Strecke sorgen Reinheimer Vereine und Sportfreunde an verschiedenen Ständen für Verpflegung. Nach dem Zugfinale geht‘s in verschiedenen Lokalitäten kräftig weiter. Die Heimstatt des Carneval-Clubs in der Brunnenstraße platzt der Stimmung wegen sicher wieder aus allen Nähten. An der Grenzlandhalle ist auch ein großer Verpflegungswagen postiert.

Bei der Reinheimer Feuerwehr fließt am kommenden Montag kein Wasser, und der „Karnickelstall“ des Kleintierzuchtvereins wird in der Pfälzer Straße für weiteren Nachschub sorgen. Auch die Fischerhütte öffnet für die närrischen Gäste. Natürlich werden auch in der Grenzlandhalle mit der Sektbar die Narren bei Musik der bekannten Partyband „Firma Holunder“ nicht mehr zu halten sein. Die Fasenachts-Party läuft wie in jedem Jahr beim Reinheimer Event bis in den späten Abend.