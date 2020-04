Ab Montag kann der Heckenplatz in Gersheim mit ausgedehnten Öffnungszeiten wieder genutzt werden. Von Wolfgang Degott

Am Montag, 20. April, öffnet der zentrale Gersheimer Heckenplatz auf dem ehemaligen Kalkwerksgelände um 14 Uhr wieder seine Pforten. Dies wurde durch die ersten Lockerungen in der Corona-Krise möglich. Ab dann können Einwohner aus der Gemeinde Gersheim nach der Anfahrt über den Lohweg wieder Baum- und Strauchabfälle sowie Grünschnitt anliefern. Weil der Platz einige Wochen geschlossen war, bietet die Gemeinde Gersheim, um die entgangenen Öffnungstage zu kompensieren, aber auch um Kontakte zu vermeiden, jetzt erheblich ausgedehnte Öffnungszeiten an.

Für die Anlieferer wird der Heckenplatz deshalb während der kommenden 14 Tage bis Samstag, 2. Mai, montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr sowie samstags von 11 bis 15 Uhr geöffnet sein. Danach gelten wieder die bekannten Öffnungszeiten (mittwochs, freitags und samstags). Die Gemeindeverwaltung weist die Nutzer jedoch darauf hin, dass nach Wiederöffnung einige wichtige Regeln einzuhalten seien. Zum einen müssten gemäß der im Saarland geltenden Rechtsverordnung neben dem rücksichtsvollen Umgang untereinander auch der notwendige Mindest-Abstand eingehalten werden. Maximal fünf Fahrzeuge dürften gleichzeitig auf den Platz. Innerhalb des Eingangsbereiches am ehemaligen Verwaltungsgebäude des Kalkwerkes steht Parkfläche zur Verfügung. Während der Wartezeit darf das Auto nicht verlassen werden. Vom Gesundheitsamt werde zudem empfohlen, Mund- und Nasenschutz zu tragen, so Bürgermeister Michael Clivot.

Für Fragen stünden die gemeindlichen Mitarbeiter bereit, die in den nächsten Wochen jedoch keine Jahreskarten verkaufen. Diese können für 20 Euro über die Gemeinde-Hotline (06843) 801801 bestellt werden. Nachdem die Vorkasse auf die IBAN-Nummer DE84 5945 0010 1010 7547 19 und BIC: SALADE51HOM bei der Kreissparkasse Saarpfalz mit dem Hinweis des Verwendungszwecks „5.3.70.01.432.100 Jahreskarte 2020, und den persönlichen Angaben (Name, Anschrift), getätigt wurde, werde die Karte per Post zugestellt.

Ab Montag, 4. Mai, werden die Jahreskarten dann vor Einlass wieder geprüft und auch Kleinmengen sind ab dann wieder gebührenpflichtig. Clivot und sein Rathausteam setzen auf Verständnis für die nach wie vor geltenden Einschränkungen und hoffen, dass der Zustellservice rege genutzt wird.

Infos sind beim Gemeindebauamt, bei Stefan Gebhart, Telefon (06843) 801 400, oder Wolfgang Homberg, Telefon (06843) 801 401 oder über die Mailadresse info@gersheim.de zu bekommen.