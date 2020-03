Rund 550 Teilnehmer, davon rund 440 Kinder und Jugendliche, werden in vielen Dörfern der Gemeinde Gersheim bei der landesweiten Aktion Picobello die Ärmel hochkrempeln. Die größte Gruppe stellt dabei die Gemeinschaftsschule Gersheim, bei der sich 170 Schüler auf den Weg machen am Freitag, 13. März, rund ums Schulhaus „klar Schiff“ zu machen. Von Wolfgang Degott

Am gleichen Tag werden die Mitglieder des Para-Ski-Clubs Saar ihr Herbitzheimer Fluggelände „Auf der Platte“ zwischen Herbitzheim und Gersheim säubern, der Freundeskreis für naturnahes Handeln wird sich dem Rubenheimer Wanderweg und der Hüttenumgebung widmen, die Jugendfeuerwehr Gersheim-Mitte öffentliche Plätze und Straßengräben von Müll befreien. Der Jugendtreff der Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim wird erstmals mitmachen.

Wie schon viele Jahre zuvor, können sich auch die Kleinen der Kindertagesstätte Peppenkum wieder als „Müllpolizisten“ betätigen. Ihre Altersgenossen der katholischen Kita St. Markus Reinheim sammeln Müll links und rechts am Freizeitweg und die protestantische Kita Regenbogen Walsheim am Hetschenbach. Am Samstag, 14. März, sind die Freiwillige Feuerwehr Reinheim und der Ortsrat an vielen Stellen des Grenzdorfes unterwegs. Die Jugendfeuerwehr Medelsheim befreit Straßen und Spazierwege von, Müll, wie auch Herbitzheimer Ortsratsmitglieder mit ihren Helfern, unter anderem aus der Jugendfeuerwehr, Wege im Ort zur Kirche, Friedhof und Bürgerhaushalle absuchen. Auch die Rubenheimer Ortsratsmitglieder sammeln in ihrem Dorf. Am Montag, 16. März sind dann die Schüler der Burgschule Gersheim-Medelsheim im Dorf und die Jugendfeuerwehr Rubenheim entlang der Naherholungsanlage im Rohrental unterwegs.

Wer noch mitmachen will, kann sich bei Renate Bolle von der Gemeindeverwaltung Gersheim unter Telefon (06843) 80 14 04, E-Mail: rbolle@gersheim.de melden. Allgemeine Fragen zum Ablauf beantworten die Mitarbeiter des picobello-Organisationsbüro des Entsorgungsverbandes Saar unter Telefon (0681) 500 06 20 oder -650 und E-Mail: picobello@evs.de. www.saarland-picobello.de