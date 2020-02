Die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) Speyer feiert am Samstag, 16. Mai, um 15 Uhr mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann im Speyerer Dom einen Festgottesdienst zum 60-jährigen Bestehen des Diözesanverbandes.

Alle Frauen, aber auch Männer und Kinder der Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim sind dazu eingeladen, diesen Tag in Speyer zu verbringen. Damit das Gemeinschaftserlebnis schon im Bliesgau mit der Anfahrt beginnen kann, setzen die Leitungsteams der kfd Rubenheim-Herbitzheim und Niedergailbach sowie des Teildekanats Saarpfalz Süd einen Bus ein. Abfahrtszeiten: 9.30 Uhr an der Niedergailbacher Kirche, 9.40 Uhr Ortsmitte Rubenheim, 9.45 Uhr Haltestelle Bürgerhaus Herbitzheim und 10 Uhr an der Haltestelle Freizeitzentrum Blieskastel. Gegen 17 Uhr geht es zurück. Die Busfahrt kostet 15 Euro. Reservierung im Dom ist notwendig, ein Mittagessen eingeplant. Anmeldung bei Johanna Rauch, Tel. (06843) 1431, Ursula Hartz, Tel. (06843) 8401, oder Margit Wesely, Tel. (06843) 8289.

