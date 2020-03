Aktion des Carneval-Club Rubenheim soll alten Menschen Freude schenken. Von Wolfgang Degott

„Großes entsteht immer im Kleinen“, dieses Saarlandmotto scheint bei der Aktion Pate gestanden zu haben, die der Rubenheimer Carneval-Club (RCC) jetzt ins Leben gerufen hat. Unter dem Motto „Schenkt eine Freude – gemeinsam schaffen wir alles“ hat er dazu aufgerufen, dass Kinder, deren Schule oder Kita geschlossen ist, die jetzt zuhause sind, Bilder, Collagen, Bastelarbeiten oder Zeichnungen für ältere Menschen in der DRK-Seniorenresidenz Gersheim und die Mediclin-Seniorenresidenz in Blieskastel herstellen. Freuen werden sich dann Menschen, die wegen der Corona-Pandemie derzeit weder das Gebäude verlassen noch Besuch empfangen können. Die Vorsitzende Marie-Christine Lisbert erläuterte, wie das Vorhaben ablaufen soll. Am öffentlichen Bücherregal in der Wittersheimer Straße in Rubenheim stehen zwei Boxen bereit, in denen die Kunstwerke deponiert werden können. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften werden diese in den nächsten Tagen abgeholt. Dann wird sicherheitshalber noch 24 Stunden gewartet, bis die Schachteln durch Helfer des RCC in den Heimen abgegeben werden.