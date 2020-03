später lesen Corona-Krise Gerichte in der Pfalz sollen Betrieb einschränken Teilen

Die Coronakrise wirkt sich auf die Arbeit an den Amts- und Landgerichten in der Pfalz aus. Der Sitzungsbetrieb solle auf das Notwendigste beschränkt und aufschiebbare Termine abgesagt werden, empfahl das Pfälzische Oberlandesgericht am Mittwoch in Zweibrücken.