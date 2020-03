später lesen Zerstörung in Postbankfiliale Geldautomat mit Gas gesprengt Teilen

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in der Poststraße in St. Ingbert ein Geldautomat einer Postbank-Filiale gesprengt worden. Laut Polizei sei bei der Sprengung kein Alarm ausgelöst worden.