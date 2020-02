später lesen Schwerer Unfall Geisterfahrer kracht in einen Reisebus Teilen

Ein Geisterfahrer ist in Rheinland-Pfalz auf der A 61 mit seinem Wagen in einen belgischen Reisebus gekracht und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Nacht zum Sonntag nahe der Stadt Alzey.