Bei einem Autounfall am Ortsausgang von Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Der 20 Jahre alte Fahrer habe sich kurzzeitig in Lebensgefahr befunden, der Gesundheitszustand aller Verletzten sei inzwischen aber stabil, teilte die Polizei am Donnerstag mit.