Die versprochene „Heilung“ war nur ein dreister Trick um an das Ersparte einer Seniorin zu gelangen. Mit einer abstrusen Geschichte haben zwei Trickdiebinnen Bargeld in fünfstelliger Höhe von einer 68-Jährigen in Speyer erbeutet.