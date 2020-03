Eine 48-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag in Dudweiler vor ihrem Haus auf offener Straße erstochen worden. Von Johannes Schleuning

Eine 48-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag in Dudweiler vor ihrem Haus auf offener Straße erstochen worden. Nach Polizeiangaben war die Frau von einem Mann gegen 14.30 Uhr mit einem Messer angegriffen worden. Sie erlag ihren schweren Verletzungen. Der mutmaßliche Täter, ein 46-Jähriger aus Friedrichsthal, befindet sich auf der Flucht. Die Fahndung dauert an. Laut Polizei hatte er mit dem Opfer eine Vorbeziehung. Nach der Trennung habe er der Frau stetig nachgestellt. Am Tatort gesicherte Spuren deuten auf den Friedrichsthaler hin. Zum Motiv der Tat gebe es noch keine Hinweise, erklärte die Polizei weiter.

FOTO: BeckerBredel