Ein strammer Ostwind und Trockenheit erhöhen die Gefahr von Feuern, Staubstürmen und Borkenkäferplagen in Rheinland-Pfalz. Aus Tschernobyl weht Radioaktivität herüber. Von Katharina De Mos

Gärtner schleppen Gießkanne um Gießkanne, um junges Gemüse vorm Vertrocknen zu bewahren, Traktoren ziehen auf ausgedörrten Böden Staubfahnen hinter sich her und der Regen verschiebt sich von Woche zu Woche.

Der April 2020 ist dem Wetterexperten unserer Zeitungsgruppe, Dominik Jung, zufolge so trocken wie noch kein April seit 1881. In Trier sind gerade einmal 0,2 Millimeter pro Quadratmeter Wasser vom Himmel gefallen – 0,4 Prozent dessen, was üblich wäre. Dafür gab es schon 200 Sonnenstunden und täglich kommen 14 hinzu. Der starke Ostwind wirke wie ein Trockengebläse, sagt Jung „und wenn er mit 50 Kilometern über lockere Erde fegt, dann besteht die Gefahr von Staubstürmen“.

Im Wald ist höchste Vorsicht geboten. Feuer in deutschen Wohngebieten zeigen: Auch das Abflämmen von Unkraut ist jetzt riskant.

Rund um Tschernobyl brennen die Wälder. „Dabei gelangt Radioaktivität in die Atmosphäre“, sagt Jung. Der Ostwind um das Hoch Odilo könne diese bis Mitteleuropa transportieren. Immerhin falle kein Regen, der radioaktive Partikel aus der Luft waschen könnte.

Landwirten bereitet die Lage Sorgen. „Die Angst vor einer Missernte ist definitiv da“, sagt Pflanzenbauberater Nikolaus Schackmann vom DLR Eifel. „Wir haben nichts, womit wir den Pflanzen jetzt helfen könnten“, sagt er. Was fehlt, ist Landregen, doch der ist nicht in Sicht. Während die frisch gesäten Braugerstenkörner im trockenen Boden liegen und auf Wasser warten, bilden Weizen und Wintergerste weit weniger Ähren als üblich.

Nach einem ungewöhnlich nassen Winter war der Boden zugeschlämmt und verkrustet. Das machte eine Lockerung nötig, die laut Schackmann aber auch bewirkt, dass das Bodenwasser verdunstet. In einem halben Meter Tiefe mag zwar noch ein Vorrat sein – doch da kommen Saatgut und Jungpflanzen nicht dran.

Besonders große Sorgen bereitet die lange Trockenheit Förstern. Zum einen, weil der Borkenkäfer wieder fliegt und Bäume, die unter Trockenstress leiden, ihm wenig entgegensetzen können. Zum anderen, weil auf den vielen Lücken, die der Borkenkäfer 2018 und 2019 im Forst hinterließ, im März Jungbäume gepflanzt wurden, die nun zu vertrocknen drohen. Klimaforscher prognostizieren, dass Dürren und Hitzewellen ohne intensiven Klimaschutz häufiger auftreten. Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied warnt, die Bekämpfung der Klimakrise unter dem Druck der Pandemie zu vernachlässigen. Der Klimawandel sei eine der größten Herausforderungen der Menschheit.

