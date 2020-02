An Angeblichem Coronafall in der Pfalz ist nichts dran.

Einen schlechten Scherz haben sich Unbekannte in Kaiserslautern erlaubt. Sie verbreiteten einen gefälschten Artikel von „tagesschau.de“ über die sozialen Medien. Aus dem Artikel ging hervor, dass es in Kaiserslautern den ersten bestätigten Fall einer Coronavirus-Infektion in Rheinland-Pfalz gebe. Der Erreger soll, so die gefälschte Meldung weiter, über aus China gelieferte Ware bei einer Firma in Kaiserslautern eingeschleppt worden sein.

Der Geschäftsführer der betroffenen Firma erstattete am Dienstagmorgen Anzeige bei der Polizei. Er berichtete, dass die Fake-News mittlerweile Auswirkungen auf die Produktionsprozesse der Firma hätten. Mitarbeiter, Kunden und Zulieferer seien verunsichert und würden das Firmengelände meiden. Wie das zuständige Gesundheitsamt Kaiserslautern inzwischen mitteilte, handeltes sich bei der Meldung um eine Falschinformation. Es ist nach wie vor kein Falldes Coronavirus in Kaiserslautern bekannt.

Die Polizei ermittelt wegen Täuschung und Belästigung der Allgemeinheit und warnt davor, diese Meldung weiter zu verbreiten.