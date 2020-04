später lesen Corona-Krise Evangelische Kirchen warnen vor Nationalismus Teilen

Die evangelischen Kirchen in der Pfalz, in Baden und in Elsass-Lothringen warnen vor Nationalismus in der Corona-Krise. „In Krisen und Angst suchen Menschen nach einfachen Erklärungsmustern und Schuldigen“, erklärten die leitenden Geistlichen, Christian Albecker (Straßburg), Jochen Cornelius-Bundschuh (Karlsruhe) und Christian Schad (Speyer).