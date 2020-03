Bundesweit gibt es mehr als 1000 Infizierte, in Rheinland-Pfalz weitere Fälle. Die Landesregierung prüft, ob sie Veranstaltungen absagen kann.

Erstmals sind in Deutschland zwei Menschen nach Erkrankungen am Coronavirus gestorben. Beide Todesfälle wurden am Montag in Nordrhein-Westfalen bekanntgegeben. Das erste Todesopfer ist eine 89-jährige Frau aus Essen. Sie sei am Montagmittag um 12.44 Uhr an einer Lungenentzündung in Folge der Coronavirus-Infektion gestorben, wie die Stadt Essen am Montag mitteilte. Gut eine Stunde später starb ein 78-jähriger Mann aus Gangelt im Kreis Heinsberg, der bereits an Vorerkrankungen litt. Am Sonntag war bereits ein 60-jähriger aus Hamburg in Ägypten am Coronavirus gestorben.

Am Montagmorgen hatte das Robert-Koch-Institut 1112 nachgewiesene Infektionen in Deutschland aufgelistet. Am stärksten betroffen ist nach wie vor Nordrhein-Westfalen. In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der bestätigten Infektionen am Montag auf 22 gestiegen. Das waren drei mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Es handle sich um drei Menschen aus einer Familie im Kreis Mayen-Koblenz. Alle 22 Betroffenen zeigten unterschiedliche Symptome, aktuell sei keiner schwerwiegend erkrankt.

Im Saarland meldeten die Behörden einen sechsten Corona-Fall: Im Kreis Neunkirchen wurde ein junger Mann aus Merchweiler positiv getestet, wie der Kreis mitteilte. Er sei am Freitag aus dem Skiurlaub in Südtirol zurückgekehrt. In Norditalien wurden inzwischen alle Skiorte geschlossen.

Rheinland-Pfalz und das Saarlandprüfen derweil die rechtlichen Möglichkeiten, um Großveranstaltungen wie Fußballspiele abzusagen, wie es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) empfohlen hatte. „Aus gesundheitspolitischer Sicht ist die Durchführung von Großveranstaltungen im Vorfeld besonders zu prüfen und es gilt, die konkreten Maßnahmen sorgfältig abzuwägen“, sagte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Die Ermessensentscheidung liege bei den Veranstaltern in Absprache mit den lokalen Behörden – vor allem den kommunalen Gesundheitsämtern. Die Gesundheitsämter der Kreise könnten mit den Ortspolizeibehörden Veranstaltungen absagen.

Bayern kündigte am Montagabend an, alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen bis zunächst Karfreitag zu untersagen. Baden-Württemberg will den örtlichen Behörden Absagen empfehlen.