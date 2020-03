(dpa) Eineinhalb Jahre nach dem Deponieunglück mit zwei Toten im pfälzischen Heßheim hat die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingestellt. dpa

„Trotz sorgfältiger Ermittlungen konnte kein Nachweis erbracht werden für eine Straftat von einer lebenden Person“, sagte ein Sprecher der Anklagebehörde in Frankenthal am Donnerstag. Beim Umfüllen eines Kanisters in einen Tank war es am 21. August 2018 in dem Sonderabfallzwischenlager im Rhein-Pfalz-Kreis zu einer chemischen Reaktion gekommen. Dabei wurde giftiger Schwefelwasserstoff freigesetzt, zwei Arbeiter starben.