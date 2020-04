Weil sie trotz der geltenden Corona-Auflagen Eis im Straßenverkauf angeboten haben, müssen die Besitzer zweier Eisdielen in Speyer nun ein Bußgeld von 4000 Euro zahlen. dpa

Am Sonntag hatten einige Personen vor den Cafés angestanden, ehe das Ordnungsamt eingriff.

In Zeiten von Versammlungs- und Kontaktsperre kann es nicht sein, dass sich an Eisverkaufsständen lange Warteschlangen bilden.“, sagte Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und kündigte an weiter kontrollieren zu lassen.