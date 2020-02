später lesen Offener Kameraeinsatz Drohne überwacht erstmals den Umzug in Ludwigshafen Teilen

Der Fastnachtsumzug der rheinischen Schwesterstädte Mannheim und Ludwigshafen wird in diesem Jahr erstmals von einer Drohne überwacht. Der offene Kameraeinsatz führe zu einer deeskalierenden Wirkung in Konfliktsituationen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.