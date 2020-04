Geschlossene Grenzen machen es Paaren unmöglich, sich gegenseitig zu besuchen. Die Ungewissheit zehrt an den Nerven. Von Hélène Maillasson

Dass sie nicht jeden Abend mit Emmanuel Abendbrot isst, daran ist Sabine Bliestle gewöhnt. Seit über drei Jahre führen die Deutsche und ihr französischer Ehemann eine Fernbeziehung. Unter der Woche arbeitet die 58-Jährige in Stuttgart. Jeden Freitag fährt sie mit dem Zug nach Saarlouis, wo ihr Mann sie abholt. Von dort geht es mit dem Auto zum gemeinsamen Haus in einem Dorf bei Bouzonville in Lothringen. Am Montag, 16. März, stieg Sabine Biestle am Saarlouiser Bahnhof wieder in den Zug mit einem mulmigen Gefühl. „Wir hatten gehört, dass an diesem Tag die Grenze zu Frankreich geschlossen werden würde. Doch wir hatten auf Ausnahmeregelungen gehofft“, erzählt sie. Seit diesem Tag hat sie ihren Mann nicht mehr gesehen. Wann sie wieder ihr Wochenende zusammen verbringen, das kann ihr keiner sagen.

Seitdem die Grenzen zwischen Deutschland und Frankreich wieder geschlossen sind, braucht jeder, der sie überqueren will, einen triftigen Grund. Ausnahmen gibt es zum Beispiel für Pendler, die ihren ersten Wohnsitz in einem Land haben, ihre Arbeitsstätte jedoch in dem anderen. Sie brauchen eine Bescheinigung des Arbeitgebers, der bestätigt, dass der Pendler im Unternehmen gebraucht wird. Eine solche Regelung greift in Bliestles Fall nicht, denn sie arbeitet in Deutschland und hat dort auch ihren ersten Wohnsitz. Der Besuch bei ihrem Mann nach Lothringen gilt nicht als triftiger Grund. In Frankreich herscht eine strenge Ausgangssperre. Besuche von Lebenspartnern sind nur erlaubt, wenn einer durch den anderen gepflegt werden muss oder beim gemeinsamen Sorgerecht für ein Kind. „Das heißt für meinen Mann und für mich, dass wir uns nicht mehr sehen können“, sagt Bliestle. „Wir sehen dies als eine kaum zumutbare Härte an, die dem aktuellen Verbot für Grenzübertritte geschuldet ist“, meint sie.

Andersherum ist es für ihren Mann auch nicht möglich, sie in Deutschland zu besuchen. Auch hier sind die Regeln für Einreisen streng. „Besuchsreisen sind nicht gestattet. Dies gilt auch dann, wenn beide Partner in unterschiedlichen Staaten wohnen und arbeiten und sich bisher regelmäßig gegenseitig besucht haben“, heißt es auf der Informationsseite der Bundespolizei. „Was am meisten an den Nerven zehrt, ist die Ungewissheit. Wenn wir zumindest eine Aussicht hätten, ab wann wir uns wieder treffen können, das würde helfen durchzuhalten“, sagt Bliestle.

Auch wenn dieser Personenkreis, also binationale Ehepaare, die unter der Woche arbeitsbedingt getrennt leben müssen, überschaubar ist, sind Sabine Bliestle und ihr Mann nicht die Einzigen, die diese aufgezwungene räumliche Trennung schlecht verkraften. So bekam Bundesinnenminister Horst Seehofer (CDU), der für die Aufrechterhaltung der Grenzschließungen zuständig ist, Post von drei Bundestagsabgeordneten aus Baden-Württemberg. Andreas Jung, Felix Schreiner und Armin Schuster (alle CDU) berichten in dem Brief darüber, dass „bei der Frage der Ausnahmen zum Grenzübertritt die menschliche Dimension zu kurz kommt.“ Der nicht erlaubte Besuch von Ehepartnern treffe die Menschen hart. „Nach unserer Auffassung sollte ihnen der Grenzübertritt gestattet werden. Dies umso mehr als es doch den internen Regelungen aller Länder entspricht, dass trotz aller verordneten und empfohlenen Beschränkungen Lebenspartner sich selbstverständlich sehen können“, so die Abgeordneten. Wie lange die Grenzen geschlossen bleiben, darüber wagen Sabine Bliestle und ihr Mann keine Prognose abzugeben. Sie hoffen, dass sie sich spätestens zu Pfingsten nochmal sehen dürfen – nach fast drei Monaten.