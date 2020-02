Die Staatsanwaltschaft wirft einem 46-Jährigen versuchte Einfuhr großer Mengen Drogen vor. Die Anwälte des angeblich Kranken drängen auf Haftverschonung. Von Rainer Ulm

Alles nur eine „taktische Verzögerung“, das zumindest vermutete die Vorsitzende Richterin Susanne Thomas. Zuvor hatte einer der beiden Anwälte des 46-jährigen Angeklagten, der sich wegen versuchter Einfuhr von Drogen vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken verantworten muss, am Donnerstag die Aufhebung des Haftbefehls und die Aussetzung des Verfahrens beantragt. Als Grund nannte der Pirmasenser Rechtsanwalt Rainer Fuchs eine schwere Prostata-Erkrankung, die eine umgehende Operation seines Mandanten erforderlich mache. Der 46-Jährige hatte immer wieder vorgegeben, Prostata-Krebs zu haben.

Dem Antrag der Verteidigung kam die Strafkammer allerdings nicht nach – auch wegen des „ambivalenten Aussageverhaltens“ des Angeklagten, wie es die Vorsitzende Richterin ausdrückte. Zuvor hatte sowohl der Arzt der Justizvollzugsanstalt (JVA) Zweibrücken, wo der 46-jährige derzeit in Untersuchungshaft sitzt, als auch der langjährige Hausarzt (beide 60) des Angeklagten im Zeugenstand zu Protokoll gegeben, vom Prostata-Krebs nichts bemerkt zu haben.

Der Anstaltsarzt gab an, dass der Angeklagte ihm zwar berichtet habe, ihm sei 2019 in Serbien während einer Biopsie aus der Vorsteherdrüse Gewebe entnommen worden, jedoch habe er keinen diesbezüglichen Befund zu Gesicht bekommen. Auch der Hausarzt, der den Angeklagten nach eigenen Angaben seit nunmehr 20 Jahren betreut, sprach lediglich von Gallensteinen, Diabetes, depressiver Stimmung infolge der Haft und allerlei altersbedingten Problemen wie Harndrang, unter denen der 46-Jährige leide. Er trage zwar ein „höheres Risiko“, aber Prostata-Krebs habe er wohl eher nicht.

Auch die am Donnerstag noch während der Verhandlung herbeigeschafften persönlichen Dokumente, die in der JVA-Kammer deponiert waren, brachten keine Gewissheit. Der dort laut Angeklagten hinterlegte „Ausweis“ mit dem Biopsie-Befund entpuppte sich als schlichte Visitenkarte mit Namen, Anschrift und Telefonnummer einer medizinischen Einrichtung in Serbien.

„Aufgrund dieses Plastikkärtchens beabsichtigt die Kammer nicht, etwas zu unternehmen“, sagte die Vorsitzende Richterin Thomas sichtlich genervt. Sie setze lieber auf eine gründliche urologische Untersuchung, die für Anfang März anberaumt wurde. Dann sehe man weiter. Mindestens bis dahin bleibt der 46-Jährige also in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, vom 17. bis 19. Dezember 2018 versucht zu haben, 26,3 Kilogramm Marihuana in die Bundesrepublik Deutschland einzuführen. Demnach soll der Angeklagte die Drogen in Barcelona erworben und hinter einer eingebauten doppelten Wand eines Kleintransporters verborgen haben. Er soll das Mariuhana dann von Spanien über Frankreich nach Deutschland gebracht haben, um es dort weiterzuverkaufen. Der Kleintransporter, der von einem 58-jährigen Südwestpfälzer gesteuert worden sein soll, kam nur bis Frankreich. Dort geriet das Fahrzeug am 19. Dezember 2018 auf der Autobahn A 36 in eine Polizeikontrolle, bei der die Drogen entdeckt wurden.

Der Angeklagte soll zu diesem Zeitpunkt nicht mehr an Bord gewesen, sondern bereits in ein anderes Fahrzeug umgestiegen sein – auf dem Rückweg nach Pirmasens, wo er seit 2004 mit seinen Eltern, seiner Frau und seinen drei Kindern lebte. Dorthin soll auch die Drogenlieferung adressiert gewesen sein. Der mutmaßliche 58-jährige Mittäter sitzt in Frankreich in Haft, nachdem er sich ebenfalls vor Gericht verantworten musste. Er war es nach Informationen unserer Zeitung auch, der die Ermittler auf die Spur des 46-Jährigen brachte, indem er ihn als Adressat der Marihuana-Lieferung benannte.

Der 46-Jährige, der die serbische und die kroatische Staatsbürgerschaft hat, ist nach eigenem Bekunden als politisch verfolgter Asylbewerber anerkannt worden, wohnt seit Mai 2019 in Zweibrücken. Seine Eltern leben noch in Pirmasens.

Die Verhandlung wird am 10. März um 14 Uhr fortgesetzt.