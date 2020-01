An Hirntumor erkranktes Mädchen

Die Ärzte diagnostizierten einen unheilbaren Hirntumor – Ein neu entwickeltes Medikament aus USA könnte helfen, doch kostet 100 000 Euro.

„Warum?“ – Diese Frage stellt sich die 34-jährige Julia Bohn aus Pirmasens Tag und Nacht. Eine Antwort darauf wird sie aber nirgendwo bekommen. Am 2. Dezember erhielten sie und ihre Familie die schreckliche Nachricht, dass ihre vierjährige Tochter Jayla an einem unheilbaren Hirntumor leidet.

Angefangen hatte es Ende November mit einem vermeintlich harmlosen Hinfallen im Kindergarten. Am nächsten Morgen konnte das kleine Mädchen nicht mehr richtig laufen und der kurze Weg von der Wohnung ins Städtische Krankenhaus wurde zur Tortur.

Sofort machten die Ärzte eine Computertomographie (CT) des Schädels von Jayla. Weiteren Spezialuntersuchungen an der Uniklinik in Homburg folgte die traurige Nachricht, und damit auch die Gewissheit für die Eltern, dass ihr Nesthäkchen an der bis heute unheilbaren Erkrankung unter dem Namen Diffuses Intrinsisches Ponsgliom (DIPG) erkrankt ist.

Jayla hat vier Geschwister im Alter von fünf bis 16 Jahren. Genau wie Julia und Patrick Bohn fällt es auch den Kindern nicht leicht, den Alltag zu meistern. Alles dreht sich im Moment um das kranke Mädchen. Zur Zeit durchläuft das Kind eine Standardtherapie mit Bestrahlung und Chemo.

Eltern, Familie und Freunde forschen das Internet mittlerweile auf Hochtouren nach Heilungsmöglichkeiten durch. Dabei haben sie festgestellt, dass es viele Kinder und Familien gibt, die mit einem gleich gelagerten Tumor zu kämpfen haben. Die gemeinsame Verzweiflung hat sie in persönlichen Gesprächen und sozialen Netzwerken zusammengeführt. Bei diesem Informationsaustausch wurde die Familie Bohn auf ein Medikament aufmerksam, das aus den USA kommt, aber in Deutschland noch nicht zugelassen ist. Es gibt inzwischen sogar Studien und auch erste positive Reaktionen dazu. Warten auf eine Zulassung ist aber weder für Jayla noch für die anderen erkrankten Kinder eine Option. Der Tumor ist sehr schnell wachsend, und ohne baldige Hilfe sind die Überlebenschancen nicht sonderlich groß.

Das Krebsmittel nennt sich Onc 201. Ein Arzt in der Nähe von Frankfurt darf dieses Medikament verordnen. Die Kosten dafür sind jedoch sehr hoch und werden von der Krankenkasse noch nicht übernommen. Das Medikament und die Behandlung kosten über eine Laufzeit von fünf Jahren 100 000 Euro. Da die Familie diese Summe nicht aus eigenen Mitteln stemmen kann, hat sie nun ein Spendenkonto eröffnet. Sie hofft auf die Hilfe vieler Mitbürger, denn alleine kann sie es nicht schaffen. Inzwischen hat der Verein „Blieskasteler-Schutzengel für Kinder“ aus seinem Spendenfonds 10 000 Euro als Soforthilfe zur Verfügung gestellt. Auch die Oberliga-Handballer des SV 64 Zweibrücken haben für Jayla gesammelt. Beim Spiel gegen Dansenberg kamen 9000 Euro zusammen.

Unabhängig vom Eingang weiterer Spendengelder haben die Eltern Anfang Februar einen Termin mit dem Arzt aus Hessen vereinbart. Ihrem Kind soviel Lebenszeit wie möglich zu schenken, hat alleroberste Priorität.

Spendenadresse:

Blieskasteler Freunde und Helfer

Schutzengel für Kinder e.V.

Spendenkonto

bei der Volks- und Raiffeisenbank e.G

IBAN: DE58592912002425550201

Verwendungszweck: Jayla