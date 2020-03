Die Luftwaffenstützpunkte in Rheinland-Pfalz werden vergrößert. Das zahlt nicht nur das US-Militär. Von Alexander Schumitz

Die US-Luftwaffe plant den Ausbau ihrer Luftwaffenstützpunkte in Spangdahlem und Ramstein. Hierfür stehen nach Informationen der von den US-Streitkräften herausgegebenen Zeitung „The Stars and Stripes“ bis zu 425 Millionen US-Dollar bis zum Jahr 2025 zur Verfügung (wir berichteten). Das Geld wird investiert, weil Soldaten der US Air Force vom britischen Luftwaffenstützpunkt Mildenhall nach Rheinland-Pfalz kommen. Jetzt bestätigte das Amt für Bundesbau in Rheinland-Pfalz – das Bauprojekte der Nato-Streitkräfte im Land koordiniert – diese Summe. Allerdings mit Einschränkungen. Der Betrag ist nur für Planungs-, Bau-, und Reparaturprojekte auf der Ramstein Airbase und der Spangdahlem Airbase vorgsehen. Es könnte noch einiges oben drauf kommen, für das die Gaststreitkräfte nicht selbst aufkommen.

„Wir gehen derzeit für den Ausbau der beiden Luftwaffenstützpunkte von Baukosten in Höhe von rund 405 Millionen Euro aus. In Spangdahlem werden etwa 315 Millionen Euro, in Ramstein rund 90 Millionen Euro investiert“, sagt Ellen Kugler, Pressesprecherin des Amtes für Bundesbau. Diese Kosten würden von den US-Streitkräften getragen. Der Bund zahle für den Planungs- und Verwaltungsaufwand. Kugler: „Der Grund hierfür ist das Zusatzabkommen zum Nato-Truppenstatut, das vorsieht, dass die Bundesbehörden beim Bauen deutsche Rechts- und Verwaltungsvorschriften einhalten.“ Ein Teil dieser Kosten werde von den US-Streitkräften anteilig erstattet. Der Bund schätzt, dass er letztlich circa 95 Millionen Euro zum Ausbau der beiden Luftwaffenstützpunkte in Rheinland-Pfalz beisteuern werde.

Sechs Generalunternehmer hat das US-Verteidigungsministerium für diese Aufgaben ausgewählt. Davon haben vier ihren Firmensitz in der Pfalz, einer kommt aus Bayern. Ebenfalls als Generalunternehmer hat J&J Worldwide Services mit Sitz in Austin/Texas einen Auftrag erhalten. Diese Firma ist auch verantwortlich für die Betreuung des Regional Health Command-Europe bei Landstuhl, das die medizinische Versorgung der US-Soldaten und ihrer Angehörigen europaweit koordiniert.

Von den jetzt zur Verfügung stehenden Mitteln werden in Spangdahlem eine neue Abstellfläche für Flugzeuge, drei Doppelhangars, ein Flugzeugsimulatorgebäude, ein Fallschirmtrockenturm sowie diverse Betriebs- und Verwaltungsgebäude gebaut beziehungsweise erneuert. Auf der Airbase in Ramstein wird die bestehende Abstellfläche für Flugzeuge inklusive einer Unterflurbetankung erweitert; außerdem wird hier ein Doppelhangar errichtet.