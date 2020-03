Die deutschen Bischöfe bestimmen einen neuen Vorsitzenden. Einen Wahlkampf gibt es offiziell nicht, stattdessen wird der Heilige Geist angerufen. Dennoch formuliert ein Bischof schon mal, wie der künftige Vorsitzende künftig auftreten sollte.

In der preisgekrönten ZDF-Comedy „Götter wie wir“ kehrt Jesus auf die Erde zurück und stellt sich im Vatikan vor. „Wie war der Name nochmal?“, fragt ihn ein Bischof. Der Besucher muss erstmal Wasser in Wein verwandeln, bevor ihm geglaubt wird – wobei der Bischof ihm vorhält, statt des angekündigten Chianti einen Lambrusco serviert zu haben. Ein herbeigerufener Kardinal macht dem Heiland sodann klar, dass er besser wieder verschwinden kann – sein Erscheinen würde viel zu viel Unruhe in die Kirche bringen...

Viele können in dieser Satire die Wirklichkeit einer Amtskirche wiedererkennen, die sich von ihren Ursprüngen weit entfernt hat und am liebsten alles beim Alten belässt. Erst als Folge des Missbrauchsskandals und auf massiven gesellschaftlichen Druck hin haben sich die deutschen Bischöfe dazu durchgerungen, einen Reformprozess einzuleiten. Als Antreiber bei diesem Synodalen Weg galt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Reinhard Marx. Doch der steht überraschend nicht mehr für eine zweite Amtszeit zur Verfügung. Deshalb müssen die Bischöfe morgen bei ihrer Frühjahrs-Vollversammlung in Mainz einen Nachfolger finden.

Offizielle Kandidaten gibt es nicht. Persönlicher Ehrgeiz? Dazu bekennt man sich hier noch weniger als anderswo. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick stellte klar: „Die Bischofskonferenz wählt nach Anrufung des Heiligen Geistes ohne Personaldebatte. So war es jedenfalls bisher.“

Zum Verfahren: Es ist eine geheime Wahl. Jeder kann einen Namen auf den Stimmzettel schreiben. In den ersten beiden Wahlgängen ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig, ab dem dritten Wahlgang reicht die absolute Mehrheit. Jeder der 27 Diözesanbischöfe kann gewählt werden. Insgesamt sind 69 Bischöfe wahlberechtigt.

Inoffiziell werden ein paar Favoriten gehandelt. Darunter ist der Berliner Erzbischof Heiner Koch. Der joviale Rheinländer wäre nach Einschätzung von Kirchenkennern ein guter Vermittler zwischen Reformern und Bremsern. Auch hätte er als ehemaliger Kölner Weihbischof gute Kontakte ins größte deutsche Bistum, wo mit Kardinal Rainer Maria Woelki der mächtigste Reformgegner sitzt.

Da Marx seinen Rückzug mit seinem Alter – er ist 66 – begründet hat, rücken von selbst die Jüngeren ins Visier und damit zum Beispiel der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer (58), der Limburger Georg Bätzing (58) und der Mainzer Peter Kohlgraf (52). Gegen sie könnte sprechen, dass sie alle erst seit wenigen Jahren im Amt sind. Ein Veteran ist dagegen der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck (55), dem auch intellektuelles Format zugesprochen wird. Allerdings gilt er als einer der entschlossensten Reformer, was der strukturkonservativen Herrenrunde in Rot und Lila vielleicht schon wieder zu weit gehen könnte.

Einige Bischöfe wünschen sich auch, dass der nächste Vorsitzende nicht mehr so robust auftritt wie Marx. „Unabhängig von Personen sollten wir überlegen, dieses Amt ein Stück weit abzuspecken“, sagte der Mainzer Bischof Kohlgraf der Deutschen Presse-Agentur.

„Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz wird oft so wahrgenommen wie der deutsche Papst. Dieses Bild ist gewachsen unter dem Eindruck solch starker Persönlichkeiten, wie die Kardinäle Joseph Höffner und Karl Lehmann es waren.“ Kohlgraf findet aber, dass der Vorsitzende eher „ein Sprecher der Bischofskonferenz“ sein sollte. „Von entscheidender Bedeutung für das Amt des Vorsitzenden sind die Fähigkeiten eines Moderators.“ Er müsse auch abweichende Positionen darlegen und deren Vertreter beim Synodalen Weg mit an den Tisch holen.

Ob allerdings ein reiner Vermittler in der derzeitigen Situation der Richtige wäre, wird von anderen bezweifelt. Denn diesmal soll der Reformprozess ja gerade kein unverbindlicher Dialog bleiben, in dem sich irgendwo jeder wiederfinden kann – sondern es sollen konkrete Änderungen beschlossen werden. Damit könnte man dann zwangsläufig auch nicht alle glücklich machen.

„Der Neue muss vermitteln, darf aber nicht positionslos sein“, meint Norbert Bauer, Leiter der katholischen Karl-Rahner-Akademie in Köln. „Es muss schon jemand sein, der den Synodalen Weg befürwortet und vorantreiben will.“ Bei der ersten Synodalversammlung Ende Januar in Frankfurt sei sehr deutlich geworden, dass eine klare Mehrheit der Bischöfe hinter dem Reformprozess stehe.

