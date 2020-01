Zustände am großherzoglichen Hof

Am Freitag wurden die Recherchen von Jeannot Waringo über die Situation am herzoglichen Hof veröffentlicht.

(tgbl) Der sogenannte Waringo-Bericht bestätigt, was viele schon vermutet haben. Der Umgang des Hofs mit seinem Personal ist chaotisch und von Willkür geprägt, die Großherzogin überschreitet ihre konstitutionellen Kompetenzen und unter den Mitarbeitern herrscht ein Klima der Angst. Dem Berichterstatter wurden bei seiner Arbeit zudem Steine in den Weg gelegt. Das berichtet das Luxemburger „Tageblatt“ in seiner Online-Ausgabe.

„In der Entscheidungskette und vor allem in der Personalpolitik des Palasts dürfte die Rolle der Großherzogin, die eine rein repräsentative Funktion erfüllt, überhaupt nicht zur Debatte stehen.“ Dieser Satz ist wohl die zentrale Aussage des mit Spannung erwarteten Waringo-Berichts. Der informelle Sonderberichterstatter war 2019 von Premierminister Xavier Bettel (DP) mit einer Überprüfung des Finanz- und Personalwesens des Großherzoglichen Hofes betraut worden. Seit diesem Freitag ist der Bericht für alle Bürger auf der Seite der Regierung frei einzusehen.

In dem Bericht bestätigt Jeannot Waringo weitestgehend die Vermutungen, die bereits seit Wochen in der nationalen Presse geäußert wurden. Zwischen 2014 und 2019 haben, abzüglich der Abgänge durch Verrentung, 51 Personen ihren Posten beim Hof geräumt. „Angesichts des Umstandes, dass der Hof knapp 110 Angestellte beschäftigt, ist das eine bemerkenswerte Zahl“, so Waringo. „Die Personalpolitik wirft zahlreiche Fragen auf.“ Außerdem bemerkt der Berichterstatter ab seinen ersten Tagen im Palast „eine gewisse Angst bei den Mitarbeitern des Palasts.“

„Die interne Kommunikation existiert quasi nicht.“ Auch die Verantwortlichen würden den Mitarbeitern kaum Genaueres mitteilen, das tägliche Leben am Hof sei von Gerüchten und Unausgesprochenem getragen. Die Mitarbeiter hätten das Gefühl, „nicht respektiert“ zu werden, selbst wenn sie sich für ihre Arbeit ins Zeug legen. Andererseits würden Angestellte bevorzugt behandelt, die zwar keine nennenswerte Arbeit leisten, allerdings sich auch „weniger kritisch“ äußern.

Waringo selbst wurden bei seiner Mission Steine in den Weg gelegt. Auf seine Anfrage nach zusätzlichen Informationen an den Hofmarschall wurde ihm ein anwaltliches Schreiben zugestellt – die einzige Antwort, die er zu seinen Fragen erhielt. Absender war eine Kanzlei, welche die Interessen des Großherzogs vertrete. „Ich konnte mich ab dem Moment nicht des Eindrucks erwehren, dass ich als Störfaktor wahrgenommen wurde.“ Unter den aktuellen Umständen werde nicht ersichtlich, für welche Aufwendungen die Summe der „Liste Civile“ genau eingesetzt werde. Das sorgt laut Waringo für „lebhafte Kontroversen“. Er plädiert für ein zweigleisiges Vorgehen – einmal eine Summe, welche die Repräsentationskosten des Hofes abdeckt und andererseits eine Versorgung in Form eines Beamtengehalts, welches zu versteuern wäre, den Familienmitgliedern dafür aber zur freien Verfügung stünde. Hier bestünde auch keine Rechenschaftspflicht über die Verwendung der Gelder. Die Repräsentationskosten würden gegenteilig eine detaillierte Aufführung im Haushaltsgesetz erfahren und müssten nach einem Rechenschaftsbericht auch einer externen Prüfung unterliegen.

Der Berichterstatter schlägt Reformen vor: Im direkten Vergleich mit der belgischen Monarchie zeigt Waringo, welche Instrumente der Monarchie unseres Nachbarlandes nach Luxemburg übertragen werden könnten, um Stabilität und Transparenz zu verbessern.