Von der ersten im Saarland festgestellten Infektion mit dem Coronavirus ist ein 50-jähriger Arzt des Universitätsklinikums des Saarlandes (UKS) betroffen. red

„Die Person arbeitet am Kinderklinikum der UKS und erkrankte mit grippeähnlichen Symptomen“, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Dienstagabend. Das Umfeld des Infizierten ist bereits in häusliche Quarantäne versetzt worden. Das Gesundheitsamt ermittelt nun weitere Kontaktpersonen. Der Patient selbst sei im UKS isoliert. Er soll sich bei einem Ärztekongress in Frankfurt am Main angesteckt haben. Nach Angaben von Staatssekretär Stephan Kolling (CDU) wurde kurzzeitig erwogen die Kinderklinik des UKS zu schließen, man entschied sich jedoch dagegen. Unterdessen stieg die Zahl der Infizierten in Rheinland-Pfalz auf nun vier Fälle. Aus dem Umfeld des Corona-Patienten im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern, war der Test bei einem 28-jährigen erfolgreich.