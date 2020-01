Mehrere hundert Mitarbeiter privater Busunternehmen haben in Mainz für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Sie forderten zudem die Einführung des sogenannten ÖPNV-Indexes nach dem Vorbild Hessens.

Dort wird der öffentliche Nahverkehr vom Land bezuschusst. Auch Tarifsteigerungen würden zum Teil ausgeglichen, teilte Verdi mit.

Die Gewerkschaft hatte die Mitarbeiter am frühen Montagmorgen zum Streik aufgerufen. In vielen Städten und Landkreisen in Rheinland-Pfalz blieben die Busse in den Depots. Laut Gewerkschaft versammelten sich am Montagmorgen etwa 500 Teilnehmer zu dem Demonstrationszug. Mit Trillerpfeifen und Transparenten zogen die Demonstrierenden zum Wirtschaftsministerium.

Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) Rheinland-Pfalz, unterstützte die Forderung nach einem ÖPNV-Index. „Das ist seit Jahren unsere Kernforderung“, sagte Heiko Nagel, Geschäftsführer der VAV, am Montag. Die geforderten Tarifsteigerungen könne die Unternehmerschaft alleine nicht schultern.

(dpa)