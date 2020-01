Friedliches neues Jahr geht anders. In Rheinland-Pfalz ging es an vielen Orten hoch her. Oft war Alkohol im Spiel. Auch die Feuerwehr hatte viel zu tun.

(dpa) Verletzte, Brände, Schlägereien, aber auch viel Glück und Nachbarschaftshilfe gab es in der Silvesternacht in Rheinland-Pfalz. Die Polizei habe insgesamt im Vergleich zum Vorjahr aber eine rückläufige Zahl an Straftaten und Ordnungswidrigkeiten verzeichnet, berichtete das Innenministerium am Mittwoch.

In Dreisbach im Westerwaldkreis zündete ein 27-Jähriger einen Böller. Er explodierte in seiner Hand, der Mann verletzte sich an einem Finger und musste ins Krankenhaus. In Bausendorf bei Wittlich brannte ein Wohnmobil. Der Brand wurde „durch Silvesterfeuerwerk hervorgerufen“, wie es im Polizeibericht hieß. Dem Besitzer gelang es, den Brand schnell zu löschen. Ein Glück, denn in unmittelbarer Nähe zum Wohnmobil hätte ein 5000-Liter-Gastank explodieren können.

In Kindsbach nahe Kaiserslautern wollte die Polizei zwei Verletzten nach einer Schlägerei helfen, wurde aber „von mehreren Personen in aggressiver Stimmung empfangen und unmittelbar tätlich angegangen“, wie die Beamten am Mittwoch berichteten. „Besonders zwei alkoholisierte Personen im Alter 30 und 33 Jahren beleidigten die Polizisten mit wüsten Beschimpfungen und gingen gegen die Beamten vor. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray konnte die Situation entschärft werden.“ Ein Beamter erlitt durch einen Faustschlag eine Rippenprellung, vier weitere erlitten Augenreizungen. Zwei Beschuldigte wurden festgenommen.

In Pirmasens gerieten zwei Männer auf einer Silvesterfeier mit zwei anderen in Streit. Einem 23-Jährigen und einem 28-Jährigen wurde dabei ins Gesicht geschlagen. In Andernach kam es zu einer Schlägerei vor einer Diskothek, ein Mann wurde verletzt. In Kaiserslautern zwei Frauen und und Mann in einem Lokal aneinander. Bei der Schlichtung wurden zwei Kräfte des hauseigenen Sicherheitsdienstes verletzt. „Infolgedessen mischten sich zahlreiche weitere Gäste in das Geschehen ein“, berichtete die Polizei. Deutsche Polizei und Einsatzkräfte der amerikanischen Militärpolizei konnten den Streit schlichten. Fünf Personen mussten zur Ausnüchterung in Gewahrsam.

Auch in Trier berichteten Feuerwehr und Rettungsdienst von „äußerst unangenehmen Begegnungen mit angetrunkenen Menschen“. So musste die Polizei einem Notarzt den Weg bahnen, damit ein stark alkoholisierter Mensch abtransportiert werden konnte. „Eine ganze Reihe von Gaffern störte den Einsatz, in dem sie Selfies mit Rettungsdienstmitarbeitern oder deren Fahrzeugen machen wollten“, berichtete die Kommune.

In Bad Bergzabern im Kreis Südliche Weinstraße nahm die Polizei in der Silvesternacht einem 51-jährigen aus dem Raum Blieskastel eine Schreckschusswaffe ab. Die Waffe hatte kein amtliches Prüfzeichen und der Besitzer keine Genehmigung.Vielerorts brannten Balkone.

In Pirmasens musste die Feuerwehr die Balkontür öffnen, da die Bewohnerin nicht zu Hause war. „Auf dem Balkon wurde durch die Feuerwehr abgelegter Unrat festgestellt, welcher sich durch eine Feuerwerksrakete entzündet hatte“, berichtete die Polizei. „Durch aufmerksame Nachbarn wurde der Brand bereits von dem Nachbarbalkon aus gelöscht.“

Auch in Mainz stand ein Balkon in Brand, die Flammen bedrohten Gebäude und Dach. „Beim Eintreffen war der Nachbar, der den Brand bemerkt hatte, bereits dabei, mit Wasser aus einem Gartenschlauch eine Brandausbreitung zu verhindern“, berichtete die Feuerwehr.

Ebenfalls häufig: brennende Mülltonnen, zum Beispiel in Landau oder Asbach. „Das Feuer dürfte durch einen hineingeworfenen Silvesterknaller entstanden sein“, berichtete die Polizei in Landau. In Pirmasens war die Tonne bereits vollkommen geschmolzen. „Es stellte sich heraus, dass ein 14-jähriger und 15-jähriger Jugendlicher nach dem Abbrennen von Feuerwerkskörpern diese in der Mülltonne entsorgten“, berichtete die Polizei.

In vielen Fällen stand die Brandursache an Neujahr noch nicht fest - aber der Brandzeitpunkt kurz nach Mitternacht war doch auffällig häufig. Zum Beispiel in Wörth am Rhein im Landkreis Germersheim, wo ein Müllcontainer im Kellerraum eines Mehrfamilienhauses brannte. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten insgesamt 44 Bewohner das Haus verlassen.

(dpa)