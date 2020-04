Unbekannte haben am Sonntag gegen 5 Uhr am Blitzeranhänger an der B 51 bei Meckel in der Eifel ein Feuer gelegt. Bereits vor einem Jahr ist ein Anhänger angezündet worden.

(bla) Am Sonntagmorgen gegen fünf Uhr bemerkten Verkehrsteilnehmer, dass auf der B 51 zwischen Meckel und Helenenberg in der Eifel unbekannte Täter ein Feuer vor dem dortigen semimobilen Blitzer gelegt hatten. Zeitgleich hatte wohl auch die in den Anhänger eingebaute Alarmanlage ausgelöst. Die Polizei Bitburg rückte umgehend mit mehreren Streifenwagen an. Auch die Feuerwehr Welschbillig wurde für die Löscharbeiten zur Geschwindigkeitsmessanlage alarmiert. Vor Ort fanden die Beamten der Polizei ein Feuer vor dem Blitzeranhänger vor.

Vermutlich wurde von den Vandalen bei der Attacke zudem Brandbeschleuniger benutzt. Das Feuer hatte auch auf das Gerät übergegriffen. Mit mehreren Feuerlöschern konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Durch den Brand wurde die Anlage nach Auskunft der Polizei allerdings erheblich beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits vor einem Jahr, Anfang April 2019, hatte ein ähnliches Gerät in der Region gebrannt. Unbekannte hatten den Anhänger damals an der A 1 nahe Salmtal im Landkreis Bernkastel-Wittlich angsteckt. Die Anlage hatte damals laut Polizei um 4.31 Uhr das letzte Auto gemessen, um 4.40 Uhr hatte sie den Feueralarm abgesetzt. Alle Daten, die bis dahin erzeugt wurden, waren nach Polizeiangaben gesichert worden.

Durch den Brand sei nichts zerstört worden, da der Blitzer eine automatische Selbstlösch-Anlage habe. Sobald Sensoren erhöhte Temperatur messen, setze der Blitzer ein Notrufsignal per Funk an die Polizeiwache ab, und die Lösch-Anlage springe an, hieß es damals auf Nachfrage unserer Zeitungsgruppe.

Auch im Saarpfalz-Kreis hat es jüngst eine Attacke auf ein Radargerät gegeben. An der Auffahrt zur A 8 bei Limbach hatte ein (möglicherweise zuvor geblitzter) Täter in der Nacht von Sonntag, 9. Februar, auf Montag, 10. Februar, 11 Uhr, an dem Blitzer gestoppt, dort ein Loch in die Außenwand gebohrt und schnell aushärtenden Bauschaum ins Gehäuse gesprüht und das Gerät so unbrauchbar gemacht (wir berichteten).