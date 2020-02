Klimaschutz ist eines der wichtigsten Themen der Zeit. Welche Möglichkeiten jeder Verbraucher zu Hause umsetzen kann, erläutern die Energieberater der Verbraucherzentrale nicht nur in Einzelgesprächen, sondern auch in Vorträgen. Von red

Interessierte Gruppen und Vereine können einen Experten einladen, der zum Wunschthema referiert, heißt es in der Pressemitteilung der Verbraucherschützer zu ihrem Beratungsangebot.

Besonders gefragt ist in den letzten Monaten das Thema „Heizungsumstellung, Alternativen zur Ölheizung“. Auch die Frage, ob das Gebäude zur Nutzung von Solarenergie geeignet ist, wird im Zuge der Klimaschutzdiskussion stark nachgefragt, erläutert Gertrud Truar von der Verbraucherzentrale.

Besonders wichtig ist der Koordinatorin des Energieprojekts im Saarland der Hinweis, dass das Hauptaugenmerk bei der Reduzierung des Wärmebedarfs älterer Häuser liegen sollte.

Dank der Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale, so heißt es in der Pressemitteilung weiter, sind sowohl die Vorträge als auch die Einzelberatungen in den 18 Stützpunkten im Saarland kostenfrei.

Vortragsanfragen können gern per E-Mail geschickt werden an folgende Adresse: vz-saar@vz-saar.de. Terminvereinbarungen zur Einzelberatung sind möglich unter der Telefon-Nummer (0800) 8 09 80 24 00 (kostenfrei) oder direkt bei der Beratungsstelle.

Anmeldung zur persönlichen Energieberatung erfolgt in Blieskastel in der Volkshochschule am Schloss, Tel. (06842) 92 43 10.

FOTO: dpa / Patrick Pleul