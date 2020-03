Es geht um Anschaffungskosten und um finanzielle Fördermöglichkeiten.

Einen Vortrag in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule Blieskastel zum Thema „Heizen mit der Sonne“ am Donnerstag, 5. März, bietet die Verbraucherzentrale an. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und findet im Vortragsraum der Stadtwerke (Bliesgaustraße 13) in Blieskastel statt. Im Gegensatz zu allen anderen Energieträgern steht uns die Sonnenenergie kostenlos zur Verfügung. Durch die Installation einer solarthermischen Anlage können wir die Kraft der Sonne für die Warmwasserbereitung, aber auch zur Heizungsunterstützung nutzen. Es wird die Funktionsweise einer Solarkollektor-Anlage erläutert und erklärt, für welche Häuser und Nutzergruppen eine solche Anlage geeignet ist. Auch Kosten und die staatliche Förderung werden angesprochen.

Anmeldung unter Tel. (06842) 94 63 91 oder Tel. (06842) 92 43 10; E-Mail: kvhs@saarpfalz-kreis.de