Der St. Ingberter Autor Roland Rosinus hält am Mittwoch, 4. März, von 19 bis 21 Uhr in den Bliestal Kliniken in Lautzkirchen seinen Vortrag „Wege aus der Angst“. Er schildert seine Erfahrungen mit Panikattacken, Angst, Depression und Herz-Phobie.