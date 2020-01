später lesen Zehn Termine jeweils zwischen 9.30 und 10.30 Uhr Wirbelsäulengymnastik beim TVB Teilen

(red) Direkt nach der Winterpause startet der Turnverein Bierbach mit Wirbelsäulengymnastik ein neues Kursangebot für Mitglieder und Nichtmitglieder aus Bierbach und Umgebung. Ab Freitag 10. Januar, bietet der TVB an zehn Terminen jeweils zwischen 9.30 und 10.30 Uhr eine Stunde „Balsam für den Rücken“ in der Schulturnhalle Bierbach an.