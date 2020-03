Unter dem Titel: „Wenn Struktur fehlt, brechen Knochen – Osteoporose? Oder doch nicht?“ lädt die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) am Montag, 16. März, um 18.30 Uhr zu einem Vortrag unter der Leitung von Heilpraktikerin Gabriele Marner-Büdel in die Unterkirche (Seelbacher Straße) nach Aßweiler ein. Ein Thema, das längst nicht nur Frauen angeht

Kosten 3 Euro. „Erst kommen die Wechseljahre, dann die Osteoporose!“ Stimmt das? Was ist Osteoporose? Wer ist davon betroffen? Welche Symptome sprechen dafür? Welche anderen Erkrankungen des Bewegungsapparates kommen in Frage? Gibt es Risikofaktoren? Die Referentin gibt Einblicke in ein Krankheitsbild, von dem keineswegs nur Frauen betroffen sind. Welche Präventionsmaßnahmen gibt es? Welche Therapien sind wirkungsvoll? Ist Osteoporose heilbar? Und was man tun kann, um die Lebensqualität zu erhalten.