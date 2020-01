Die Proben für ihr neues Theaterstück laufen bei den schauspielbegeisterten Mitgliedern der Theatergruppe „Groß und Klein“ aus Pinningen seit Wochen. Nun geht es in die heiße Phase. Der Titel des Dreiakters von Andreas Wening, „Love and Peace im Landratsamt“ schreit förmlich nach Witz und wird eine Erinnerung der besonderen Art an die frühen 1970er Jahre sein. Von Wolfgang Degott

Die Proben für die zwölf Akteure, die seit Anfang Oktober laufen, sind vielversprechend. Zum Stück: Im Landkreis Pinningen steht die Landratswahl vor der Tür. Der bisherige Landrat nimmt den Wahlkampf recht locker und ist sich seiner Wiederwahl sicher. Er baut darauf, dass er als ruhiger Familienmensch mit seinem soliden Verhalten und entsprechenden Prinzipien bei den Wählern gut ankommt. Allerdings gibt es eine Gegenkandidatin, eine höchst emanzipierte Frauenrechtlerin, die gern den Chefsessel im Landratsamt besetzen möchte. Ihrer Meinung nach müssen Frauen an die Macht, damit künftig alles besser läuft. Mitten in dem beschaulichen Wahlkampf holt den Amtsinhaber jedoch seine Vergangenheit ein. Eine frühere Freundin kommt plötzlich und unangemeldet aus Amerika zurück. Diese dort als Hippie-Ikone sehr bekannte Dame ist äußerst quirlig und wirbelt reichlich Staub im leicht angestaubten Pinninger Landratsamt auf. Sie bringt im wahrsten Sinn des Wortes wieder richtig Farbe in den grauen Amtsalltag. Als dann auch noch eine berühmte Schlagersängerin auftaucht, eskaliert die Situation. Viele erliegen dem Hippie-Wahn.

Die Darsteller proben derzeit auf der Bühne des Sportheims in Altheim, wo auch die Theateraufführungen stattfinden. Mittendrin befindet sich auch ein Neuling: Florian Schwarz. Den 22-jährigen Medelsheimer hat sein Freund Tim Lambert, ebenfalls ein Akteur des Ensembles, dazu animiert mitzumachen. Schwarz hat schon Theatererfahrung. Vor drei Jahren hatte er in seiner früheren Schule, dem Hofenfels-Gymnasium in Zweibrücken, einen darstellenden Spiel- und Theaterkurs ausgewählt.

Aufführungen: Die Theatergruppe „Groß und Klein“ Pinningen führt die Komödie in drei Akten „Love and Peace im Landratsamt“ von Andreas Wening am Samstag, 4. Januar, um 20 Uhr, und Sonntag, 5. Januar, 18 Uhr, im Sportheim in Altheim auf. Karten: Der Eintritt zu den Vorstellungen kostet acht Euro. Kinder bis 14 Jahre bezahlen vier Euro. Karten für beide Vorstellungen sind im Vorverkauf im Altheimer Bickenalb-Center in der Mittelbacher Straße, Telefon (0 68 44) 17 47 66, sowie an der Abendkasse zu bekommen.