Kirchenwahl geht auch per Postkarte

Die protestantische Kirchengemeinde Böckweiler will nichts unversucht lassen, dass die Stephanuskirche bei der bundesweiten Wahl zur Kirche des Jahres möglichst gut abschneidet. Bekanntlich organisiert die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (KiBa) im Monat April die Wahl zur Kirche des Jahres 2020 als Baudenkmal (wir berichteten). red

Dabei ist auch die romanische Stephanuskirche nominiert. Wie die Kirchengemeinde mitteilt, ist für diese eine Abstimmung nicht nur im Internet unter www.stiftung-kiba.de/kirchedesjahres, sondern auch einfach per Postkarte möglich. Diese können Unterstützer der Stephanuskirche an die Stiftung KiBa-Kirche des Jahres, Herrenhäuser Straße 12 in 30419 Hannover. Senden. Als Text ist „Meine Wahl ist die Kirche Nr. 5“ sowie die Absender-Adresse anzugeben.