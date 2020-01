später lesen Infoblatt der Polizei informiert So geht die Masche der falschen Polizisten FOTO: Tom Peterson FOTO: Tom Peterson Teilen

Twittern



Und so gehen die falschen Polizisten vor, wie ein polizeiliches Infoblatt zum Opferschutz es anschaulich darstellt. Auszüge daraus: Die Betrüger versuchen, das Vertrauen ihrer Opfer in staatliche Organe zu missbrauchen: Sie geben sich am Telefon als Polizisten, als Staatsanwälte und andere Amtspersonen aus, um überwiegend Senioren zur Herausgabe ihrer Wertsachen zu bringen. Von Michèle Hartmann