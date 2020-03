später lesen Für kleines Geld werden Eltern hier fündig Secondhand-Basar rund ums Kind in Bierbach Teilen

Der nunmehr 50. Secondhand-Basar für Kinder- und Jugendbekleidung findet am kommenden Samstag, 14. März, von 14 bis 17 Uhr in der Pirminiushalle in Bierbach statt. Seit 25 Jahren sorgen jedes Mal rund 150 Anbieter für ein großes Warenangebot, das von Babygrößen bis zu modischer Kleidung für junge Erwachsene reicht.