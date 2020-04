Mit unbürokratischer und nachhaltiger Hilfe haben die gemeinnützigen Blieskasteler Schutzengel eine Familie aus Völklingen bei der Realisierung eines Herzenswunsches unterstützt. Deren 14-jähriger Sohn Deniz ist von Geburt an mehrfach schwerst behindert und bedarf dauerhaft einer Rund-um-die Uhr-Betreuung, schreibt der 1. Vorsitzende des Vereins, Klaus Port.

Deniz kann sich nur mit Hilfe eines Rollstuhles fortbewegen und liebt es, sich an der frischen Luft im Freien aufhalten zu können.

Allerdings bestand bisher in dem mit erheblichen finanziellen Mitteln behindertengerecht umgebauten Wohnhaus der Familie (ohne Balkon und Terrasse) keine Möglichkeit, mit dem Rollstuhl in den eigenen Garten zu gelangen. Port: „Die schwierige bauliche Situation vor Ort mit steilem Abhang zum Garten hin ist derart kompliziert, dass selbst Fachleute von Spezialfirmen nach erfolgter Begutachtung die Installation einer Rampe oder eines Lifters im klassischen Sinne unter Sicherheitsaspekten ablehnten.“

Die einzige Möglichkeit zur Lösung des Problems bestand darin, zunächst in der Garage einen Wanddurchbruch vorzunehmen, sodann nach aufwendigen Erd- und Fundamentarbeiten eine lange Stahlbetontreppe in den Garten zu bauen, an der wiederum ein spezieller Rollstuhl-Schrägaufzug installiert wurde. Für diese kostenintensive Maßnahme von über 20 000 Euro für Deniz reichten indes die finanziellen Eigenmittel der Familie bei Weitem nicht aus. In ihrer Not wandte sie sich mit der Bitte um Unterstützung an verschiedene gemeinnützige Organisationen.

Wie sich zeigte, war dies der richtige Weg. Denn in bewährter Kooperation und zielführender Bündelung vorhandener Spendengelder konnte das Hilfsprojekt von den Blieskasteler Schutzengeln gemeinsam mit der Initiative „Großes Herz für kranke Kinder“, Herzensengel e.V., proWin-Stiftung e.V. und KINDER-Not-Hilfe-SAAR e.V. erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Der Beitrag der Schutzengel bei dem Projekt bestand in einem finanziellen Zuschuss in Höhe von rund 7500 Euro zu dem rund 14 000 Euro teuren Rollstuhl-Schrägaufzug.

Der Blieskasteler Verein freut sich mit Deniz, dass er mit Beginn der warmen Jahreszeit jetzt endlich viel Zeit im Garten verbringen und mit seiner Familie die Natur genießen kann. „Wenn wir schon nicht medizinisch helfen können“, so Schutzengel-Vorsitzender Klaus Port, „so haben wir zusammen mit weiteren Unterstützern wenigstens einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Deniz in seinem ohnehin schwierigen Alltag geleistet und zugleich einen lang gehegten Herzenswunsch erfüllt. Das abgeschlossene Hilfsprojekt macht es möglich, dass Deniz trotz der Gefahren durch das Corona-Virus jetzt viel Zeit in der Natur verbringen kann.“

Die Blieskasteler Schutzengel wünschen Deniz und seiner ganzen Familie alles Gute und stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung, wenn wieder „Schutzengel-Hilfe“ gebraucht wird.

www.blieskasteler-schutzengel.de