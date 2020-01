später lesen 14-Kilometer-Tour Glühweinwanderung der Pfälzerwäldler Teilen

(red) Der Pfälzerwald-Verein Blieskastel lädt zur Glühweinwanderung ein. Treffpunkt ist an der Florian/Bahnhofstraße am Sonntag, 26. Januar, 10 Uhr. Von dort geht die Fahrt per Pkw zum Parkplatz Gräfinthal, wo diese circa 14 Kilometer lange, nicht allzu schwere Tour gegen 10.30 Uhr startet.