Der Grubenloreplatz in Niederwürzbach ist wieder hergerichtet. Von red

Am Ortseingang von Niederwürzbach – von Lautzkirchen kommend – hat das „Team der fleißigen Hände“ in der Besetzung Harald Pauly, Gérard Klein, Thorsten Vogelgesang, Alois Degel, Gerd Gramsch, Jürgen Pressmann und Hugo Winzent den Standort der Grubenlore nachhaltig und pflegeleicht neu hergestellt. Und zwar im Sommer, bei noch hohen Temperaturen wurde die mittlerweile unansehnliche Grünfläche um die Lore herum, etwa 20 Zentimeter tief durch Thorsten Vogelgesang abgetragen und in einem städtischen Container gelagert. Das unter der Grünfläche bereits teilweise verwitterte Unkraut-Vlies wurde von der ganzen Mannschaft entfernt, die Gesamtfläche mit neuem Unkraut-Vlies belegt und mit 8,5 Kubikmeter Schotter aufgefüllt. Und Gartenbau Zeller hat jetzt in die Schotterfläche Gräser gepflanzt und der Platz sieht nunmehr gepflegt und schön am Ortseingang von Niederwürzbach aus, teilt Ortsvorsteherin Petra Linz mit.